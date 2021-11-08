TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Kadınlar 3. Ligi, 17 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, 15 ve 13 Yaş Altı Kızlar Yerel Şampiyonalarının oynatılmasına, Kadınlar 1.Ligi'nin ise düzenlenmemesine karar verildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kadınlar 1.Liginde mücadele eden 16 takım ile en üst profesyonel ligde bulunan kulüpler arasından kriterleri sağlayan ve lige katılım başvurusunda bulunan 8 takımın katılımıyla, 2021-2022 sezonundan itibaren kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kadınlar Süper Ligi kurulmuştur." denildi.

Kadınlar Süper Ligi’nde maçlar 12'şer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Sezon sonunda gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar play-off, son 4 sırayı alan takımlar ise play-out müsabakalarında karşılaşacak.