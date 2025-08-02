Kadınlar orman yangınlarına dikkati çekmek için pedal çevirdi

Konya Bisikletli Kadınlar Platformu üyeleri tarafından düzenlenen "orman bizim geleceğimiz, pedal bizim sesimiz" isimli etkinliğe, Konya Yeşilay Şubesi, Yeşil Meram Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu, Özgür Bisikletçiler Grubu, Firari Bisikletçiler Grubu da destek verdi.

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Konya Bisikletli Kadınlar Platformu üyesi Güler Ünal Uluçamlıbel (fotoğrafta), grup adına bir konuşma yaptı.