Kadınlar meme kanserinde farkındalık için pedal çevirdi

Bostancı Sahil'de İsbike önünden başlayan etkinlikte, pembe kıyafetleriyle pembe balonlar bağladıkları bisikletlerine binen katılımcılar, üzerinde "Tüm meme kanseri tedavisi olan kadınlar için pedallıyoruz", "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalığı Ayı" yazılı afiş ve pankart açtı.
Katılımcılar daha sonra Bostancı Sahil'den Fenerbahçe Sahili'ne, ardından Şaşkınbakkal Paten Pisti'ne kadar pedal çevirdi.
ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ece Dilege, meme kanseri farkındalığını hatırlatmak, erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu ve erken teşhis edildiğinde tam tedavisinin sağlanabildiğini dile getiren Doç. Dr. Dilege, sözlerine şöyle devam etti: "Ne yazık ki ülkemizde kadınlar, taramalara yeteri kadar katılmıyor. Belki farkındalığın ya da erken teşhisin öneminin farkında olmadıkları için. Bilenlerin bir kısmının da korkudan ya da farklı, bilmediğimiz çekincelerden dolayı yaptırmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla hiç yılmadan, bıkmadan biz, erken teşhis ve taramanın değerini hatırlatmaya çalışıyoruz.
Kadınların 40 yaşından itibaren hiçbir şikayeti ve ailelerinde herhangi bir kanser olmasa bile düzenli meme kontrollerini yaptırmaları, yılda bir kez mamografilerini çektirmeleri gerekir. Devlet hastanelerinde kanser taraması ve kanser tedavileri ücretsiz. Bunu da özellikle hatırlatmak isterim. Bu imkanlardan faydalanmak lazım."
ERKEN TANIYLA KADINLARIN YÜZDE 95'E YAKINI HAYATLARINA SAĞLIKLA DEVAM EDEBİLİYOR
Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç da erken teşhisle, tedavide yüzde 90 oranında başarıdan söz edilmesinde etkinlik ve kampanyaların öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, özellikle erken tanıda kadınların yüzde 95'e yakınının tedavi olup, hayatlarına sağlıkla devam edebildiğini sözlerine ekledi.
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