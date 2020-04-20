Kadınlar maske üretimi için el ele verdi - KASTAMONU

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
- 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Öbek:- "Burada çalışanların hepsi gönüllü. Vatana millete hizmet etme aşkıyla burada bulunuyorlar" Milli Eğitim Bakanlığının Maske Üretim Projesi kapsamında, Kastamonu'daki bir lisede gönüllü kadınlar maske üretiyor.Söz konusu proje kapsamında, Kastamonu 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de üretime geçti.Bu kapsamda bir araya gelen öğretmenler, usta öğreticiler ile kadın kooperatiflerinin yönetici ve üyeleri günlük 3 bin maske üretmeye başladı.- "Yeni makinelerimiz geldiğinde günlük 10 bin maske üretmeyi hedefliyoruz"10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Öbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske üretimini gönüllülerle birlikte yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.Kamu kurumları için maske ürettiklerini anlatan Öbek, "Meslek liseleri olarak elimizi taşın altına koyduk. Burada çalışanların hepsi gönüllü. Vatana millete hizmet etme aşkıyla burada bulunuyorlar. Şu an burada usta öğreticilerimiz, okulumuz öğretmenleri ve idarecileri ile hizmetlilerimizin tamamı fedakarca çalışmakta. Mesai mefhumu gözetmeksizin her gün 3 bine yakın maske üretip kamu kurumlarına teslim etmekteyiz." dedi.Öbek, iki vardiya şeklinde çalıştıklarını anlatarak "Otuz personelimiz gönüllü olarak hizmet vermekte. Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle yeni makinelerimiz geldiğinde günlük 10 bin maske üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.- "Bu zor günlerde devletimizin yanında olmaktan çok mutluyuz"Usta öğretici Dilek Yılmaz da gönüllü çalıştığını belirterek, "Bu zor günlerde devletimizin yanında olmaktan çok mutluyuz. İnsanlara yardımcı olmak için buradayız." ifadelerini kullandı.Lisede grafik ve fotoğrafçılık öğretmeni olarak çalışan Ebru Mühürdaroğlu ise bu zor günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti."Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu soruna bir nebze de olsa katkımız oluyorsa ne mutlu bize. İnşallah bu günleri de atlatacağız." diyen Mühürdaroğlu, maske üretim çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini kaydetti.Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Atiye Gencal da "Müdür Bey bizlere ulaştı. Vatana millete yardım etmek için biz de koşa koşa geldik. Biz bize yeteriz, Kastamonu için Türkiye için çalışıyoruz." dedi.
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