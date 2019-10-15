Kadınlar kan bağışında atağa geçti

15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, 2005'te "Ulusal Güvenli Kan Temini" programının başlatıldığını ifade etti.
Neredeyse Türkiye'deki tüm hastanelerin kan ihtiyacının halkın bağışlarıyla sağlandığını dile getiren Altan, "Türk Kızılayı olarak yılı sonuna kadar 2 milyon 700 bin ünite kan bağışı hedefi koyduk. Ocak-eylül döneminde 2 milyon 69 bin 120 ünite kan bağışına ulaştık. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 1 milyon 899 bin 570 olarak gerçekleşmişti. Yani yüzde 9 bir artış söz konusu." diye konuştu.
Kadınların kan bağışında öncü olmaya başladığını vurgulayan Altan, 9 aylık dönemdeki verilerin bunu teyit ettiğini bildirdi.
Altan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınlar bizi dünyaya getiriyorlar bize can veriyorlar. Bu can verme işi hayatı boyunca devam ediyor. Kadınlardan yılda 3 sefer kan alabiliyoruz. Kadınlarımız bu sene kan bağışında atak yapmaya başladı. 9 aylık rakamları incelediğimizde yüzde 23 artış var. Kadınlarımız geçen yılın 9 aylık diliminde 223 bin ünite kan bağışında bulunurken, bu sene rakam 275 bine çıktı. Bu konuda arkadaşlarımızın kadınlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları etkili oldu. İnşallah bunu biraz daha yukarıya çıkaracaklarına inanıyoruz. Daha fazla kadını kan bağış noktalarına bekliyoruz. 2019 yılının rakamlarına baktığımız zaman kan verenlerin yüzde 85'i erkek, yüzde 15'i ise kadınlarımız. Ben inanıyorum ki yıl sonuna kadar kadın bağışçı sayımız daha da artacak."
"KÖK HÜCREDE 5 BİN 625 EŞLEŞME SAĞLANDI"
Altan, lösemi, lenfoma gibi kalıtsal metabolik hastalıkları olanların Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sayesinde ilik nakli imkanına kavuştuğunu kaydetti.
TÜRKÖK sayesinde 623 bin 302 kök hücre bağışçısına ulaştıklarını hatırlatan Altan, sözlerini şöyle tamamladı: "Kök hücre bağışçılarımızın yüzde 41'ini kadınlar oluşturuyor. Yine bağışçılarımızın yüzde 65'i 18-35 yaş aralığında. Şimdiye kadar kök hücre örneklerinden 5 bin 625 eşleşme sağlandı ve bin 425 hastaya nakil yapıldı. Eşleşmelerin yüzde 89'u yurt içindeki diğerleri yurt dışındaki hastalarla gerçekleşti."
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