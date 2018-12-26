Kadınlar kadınları anlatıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM),İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşen, uluslararası 'Hâl - Beden - Zihin' temalı 'Senede Bir Defa' adlı sergi 29 Aralık'ta Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açılacak.

Sergide 12 ülkeden, 37 kadın sanatçıya ait fotoğraf, resim, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden 95 eser yer alıyor. Sanatçılar İngiltere, Kanada, Avusturya, Rusya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Suudi Arabistan, Malezya, Slovenya, ve İran'dan katılım sağlıyor. Sergiyle; kadınların ‘kadın'ı anlatacağı sanatsal üretim faaliyetine imkân sağlamak; kadının toplumdaki yeri ve sorunlarına özgün bir bakış kazandırmak amaçlanıyor.

'Senede Bir Defa'nın açılış töreni, sergide eserleri bulunan sanatçılarının katılımıyla saat 15'te başlayacak. Açılışta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar hazır bulunacak.