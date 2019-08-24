24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İş gücünün yarıdan fazlasının kadın olduğu bilinen kültür-sanat sektöründeki kadın profesyonellerin ve yöneticilerin ihtiyaç ve isteklerini ortaya çıkarmak için hazırlanan `Kültürde Kadın Gücü´ araştırmasıyla Türkiye´de yaratıcı sektörlerde yer alan kadın liderlerin profilleri, mevcut rolleri ve etkileri incelendi.
`Kültürde Kadın Gücü´ araştırmasının diğer sonuçlarına göre;
- Cinsiyet eşitliği ilkelerini benimseyen kültür-sanat kurumlarında çalışmanın daha öncelikli olduğunu belirten kadın profesyoneller, aynı zamanda hayallerindeki işte çalışmanın, üretkenliğin, entelektüel tatminin ve sosyal faydanın bu alanda çalışma konusunda kendilerini motive ettiğini söylüyor.
- Sektörde çalışan kadın profesyoneller ve yöneticilerin yüzde 80´inin fiziksel çalışma ortamlarından, yüzde 79´unun iş arkadaşlarından ve yüzde 72.5´inin üst kademe yöneticilerinden memnun olduğu ortaya çıkıyor.
-Araştırmaya katılan kadınların yüzde 72´si kariyerlerinde ilerlemek istediğini belirtiyor ve yüzde 55´i yönetici olmaya hazır olduğunu ekliyor. Bu yüksek yüzdeler, kültür-sanat alanındaki liderlik pozisyonlarında gelecekte daha fazla kadının olacağına işaret ediyor.
-Üst düzey kadın yöneticilerin yüzde 56´sı, bu sektörde kadın olmanın zor olmadığını belirtiyor, buna mukabil erkek yöneticilerin fikirlerinin daha fazla ciddiye alındığını düşünüyor.
-Kültür-sanat sektöründeki maaşların, diğer sektörlere kıyasla daha düşük olduğunu düşünen kadın profesyonellerin yüzde 66´sı, maaşlarının aylık masraflarını karşılamak için yeterli olmadığı için yüzde 53´ü geçinmek için ebeveynlerinden, yüzde 39´unun ise eşlerinden/partnerlerinden desteğe ihtiyaç duyuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu´nun son verilerine göre de, 2017 yılı itibariyle Türkiye´de erkeklerin istihdam oranı yüzde 72.5 iken kadınların istihdamı ise yüzde 33.6 oldu. 2017 yılında kadınların işsizlik oranı yüzde 14.1 iken, erkek işsizlik oranı olan yüzde 9.4´e göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından derlenen Cinsiyet Açığı Endeksi, Türkiye'nin kadınların işgücüne katılımı ve profesyonel ve teknik rollerde temsil edilmesinde 131. sırada olduğunu belirtiyor. Bu doğrultuda, 255 sanat profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen `Kültürde Kadın Gücü´ araştırması, kültür-sanat sektörünün kadın çalışan ağırlıklı yenilikçi bir sektör olarak görülmesine rağmen işe alım, terfi, kariyer gelişimi ve maaş gibi konularda eşitsizliğin çeşitli aşamalarda göründüğünü ortaya koyuyor.
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