Kadınlar için lokal ve çay bahçesi | Son dakika haberleri

Kadınlar için lokal ve çay bahçesi | Son dakika haberleri

Manisa'nın Demirci ilçesi Sofular Mahallesi'nde atıl vaziyetteki bina ve bahçe, İlçe Kadın Kooperatifi tarafından kullanılmak üzere lokal ve aile çay bahçesine dönüştürüldü.

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Demirci Belediyesi tarafından yenilenen bina törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Erkan Kara ilçede kadınların vakit geçirebileceği bir yer eksikliği bulunduğunu belirtti.

Başkan Kara, ""Kadın kooperatifinde üretilen doğal ürünleri satabilecekleri yerin yanı sıra kadınların birlikte güzel vakit geçirebileceği bir yer olarak hazırladık. Kadın kooperatifimizi sadece ilçemizde ve ilimizde değil Bereket Ana markası ile Türkiye'de de duyuracağız" dedi.

Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ise havası, suyu ve iklimiyle tarım potansiyeli yüksek bir ilçede yaşadıklarını kadınların da katılımıyla bu potansiyeli artı değere çevirdiklerini belirtti. Demirci Kadın Kooperatifi tarafından işletilecek kadın lokali ve aile çay bahçesinde kadınların kooperatifte ürettiği ürünlerin satışının yanı sıra kadınlar günü toplantıları, doğum günü ve özel kutlamalar yapılabilecek.