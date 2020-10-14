Kadınlar hazırladıkları konserveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - DİYARBAKIR

AA

Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Gevher Nesibe Sultan Aile Destek Merkezi'nin bahçesinde 20 kadın, günde 100 kavanoz konserve ve turşu hazırlıyor.Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle, kadınların hünerli elleriyle hazırlanan konserve ve turşular, ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ADEM'e gelerek kadınların gerçekleştirdiği üretime ilişkin bilgi aldı.

Beşikçi, yaptığı açıklamada, 9 farklı ADEM'de kadınlara yönelik çeşitli dallarda kurs programlarının devam ettiğini söyledi.Salgın sürecinin getirdiği kısıtlamaların yavaş yavaş yeni normale dönüşü ile merkezlerde programları başlattıklarını ifade eden Beşikçi, kurs programlarını, kadınlara maddi ve manevi katkı sağlayarak, ekonomik değerler elde edebilecekleri konsepte dönüştürmeye çalıştıklarını aktardı.

Beşikçi, "Kaymakamlık ve belediye ekiplerimiz sayesinde kadınlarımıza konserve domates, turşu ve makarna ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, aynı zamanda bundan ekonomik bir fayda sağlayabilecekleri konseptte program başlattık. Ham maddeleri belediye ve kaymakamlığımız sağlıyor. Kadınlarımız da burada ürettikleri ürünleri kendi kullanımlarına, komşularına, muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza ulaştırıyor." diye konuştu.

Buradaki faaliyetin kendileri için laboratuvar çalışması olduğunu kaydeden Beşikçi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı kapsamında, kadınlara yönelik hibe programların başlatıldığını aktardı.Beşikçi, Yenişehir ilçesinde ilk kadın kooperatifini kurma çalışmalarında son noktaya geldiklerini anlatarak, kooperatifte Bakanlığın hibe programından faydalanarak, yerel ekonomiye ciddi manada katkı sağlayacak üretime devam edeceklerini bildirdi.

Kadınlara belediyenin desteğiyle satış noktası temin edeceklerini ifade eden Beşikçi, şunları kaydetti:

"Yasal, hukuka uygun, organik, hijyenik, çevreye duyarlı ve ekolojik bir şekilde, kadınlar, ürettikleri ürünlerin hem satışını yapacak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz bir şekilde ulaştıracak. Planladığımız rakamların en kısa sürede üzerine çıktık. İlçenin yaklaşık 220 bin nüfusu var. Bunun yüzde 75'i Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan belirli aralıklarla yardım alan aileler. Tamamına ulaşmak mümkün olmasa da özellikle 65 yaş üstü ve kimsesiz yaşayan yaşlılarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Kooperatifimizi de kurarak ve üretimi artırmakla hedef kitlemiz zaman içerisinde daha da artacaktır."