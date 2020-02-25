25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadınlar "en güzel köy"de turizm için kolları sıvadı - TEKİRDAĞ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Köylü kadınların çalışmaları- Bahar Yarapsanlı ile röportaj- Ayten Veyses ile röportaj- Berrin Veyses ile röportaj- Piknik alanı ve balık tutma alanından görüntüler- Muhtar Akgül Öztürk ile röportaj
Kadınlar "en güzel köy"de turizm için kolları sıvadı- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki derneğin kadın üyeleri, geçen yıl ilçede "en güzel köy" seçilen Yaylagöne'de doğal ürünler satmak, pansiyonculuğu geliştirmek, var olan yürüyüş ve bisiklet yollarını aktif hale getirerek bölgeye turist çekmek amacıyla çalışma başlattı- Kadınlar, kursta boyadıkları kuş evi, fener, ekmeklik gibi ürünleri de turistlere satarak gelir elde edecekTEKİRDAĞ (AA) - ALPER ERAL - Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Yaylagöne'de kadınlar, bölgede ekoturizmin geliştirilmesi için el ele vererek çalışmalara başladı.Tekirdağ Önder Çiftçi Derneği ile Yaylagöne Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneğinin kadın üyeleri, ilçede geçen yıl "en güzel köy" seçilen Yaylagöne'yi "turizm köyü"ne dönüştürmek istiyor. Kadınlar bu kapsamda köyde açılan ahşap boyama kursunda çay tepsisi, masa, sandalye, kuş evi, fener, ekmeklik ve sehpaları çeşitli renk ve desenlerde boyuyor. İki derneğin ve muhtarlığın iş birliğinde köyde var olan bisiklet parkuru, piknik alanı ve yürüyüş yolunun aktif hale getirilmesi, pansiyonculuğun yaygınlaştırılması ve organik tarım ürünlerinin satışının yapılması için çalışmalar sürüyor.- "Kültür ve sanat atölyesi oluşturduk"Önder Çiftçi Derneği Kadın Kolları Başkanı Bahar Yarapsanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede "sağlıklı yaşam köyü" oluşturmak istediklerini, bunun için tüm kadınların el ele verdiğini söyledi. Bunun için kadınlara önce kırsal turizmi geliştirme ve araştırma eğitimi verdiklerini anlatan Yarapsanlı, "Ardından kültür ve sanat atölyesi oluşturduk. Burada şimdi ahşap boyama yapılıyor. Daha sonra cam ve çini boyama ile halı kursu açılacak." dedi.Yaylagöne Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları Başkanı Berrin Veyses ise köylerini "turizm köyü" yapmak istediklerini anlatarak "Buradan göç edenleri tekrar köyümüze çekmek ve doğal yaşamı turizme kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.Derneğin 67 yaşındaki üyesi Ayten Veyses ise evlerinde kullanmadıkları malzemeleri getirip kursta boyadıklarını, bu ürünleri satarak gelir elde edeceklerini ifade etti.- "Doğal beslenip, balık tutabilecekler"Yaylagöne Muhtarı Akgül Öztürk, proje kapsamında baraj çevresindeki piknik alanını turizme kazandırmak istediklerini söyledi. Köyde eski eşyaların sergilendiği bir mekan bulunduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti:"Bölgemizde köy turizmini geliştirmek istiyoruz. Köyümüzde yetişen sebzelerin yanında ceviz, badem, kiraz bahçelerimiz var. Bu bahçelere ürünlerin olduğu dönemlerde turlar düzenleyeceğiz. Aynı zamanda ziyaretçilerimize barajdan balık tutma imkanı sağlayacağız. Buraya gelenler bisiklet parkurunda orman havasını içlerine çekebilecekler. Ziyaretçilerimiz doğal bir ortamda, doğal beslenip köy hayatını tanıma imkanı bulacaklar."
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