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        Haberler Spor Futbol Kadınlar derbisinde zafer Galatasaray'ın! - Futbol Haberleri

        Kadınlar derbisinde zafer Galatasaray'ın!

        Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:19
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        Kadınlar derbisinde zafer Galatasaray'ın!
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

        Galatasaray, 60. dakikada Eda Karataş ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Yağmur Uraz attı. Galatasaray, 90+8'de Kipoyi'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Galatasaray 27 puana yükseldi. Fenerbahçe 24 puanda kaldı.

        Galatasaray, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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