Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Kadınlar derbisi Galatasaray'ın!

Galatasaray (K): 2 - Fenerbahçe (K): 0 | MAÇ SONUCU

Kadınlar Futbol Ligi'nde Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, son bir hafta içinde oynanan derbilerde ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük kurdu

Giriş: 15.01.2023 - 18:39 | Güncelleme: ABONE OL
Kadınlar derbisi Galatasaray'ın!
AA

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 11. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 yendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip Yağmur Uraz'ın 45+3. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Müsabakanın 62. dakikasında Ebru Topçu ile bir gol daha bulan Galatasaray, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 10. galibiyetini aldı ve puanını 30'a çıkararak zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise bu sezon 3. kez mağlup olarak 22 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki derbiyi de 3-2 kazanan Galatasaray, ikili averajda üstünlük kurdu.

Mücadeleyi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ailesiyle birlikte izledi. Fenerbahçe Kulübünden ise Mustafa Kemal Danabaş tribünde maçı takip etti.

Galibiyet sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular, tribünlerdeki yaklaşık bin kişilik taraftarla galibiyeti kutladı.

GALATASARAY'DAN 1 HAFTADA 3 DERBİ ZAFERİ

Sarı-kırmızılı futbol takımları, 1 haftada Fenerbahçe ile yaptıkları 3 derbiden de galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak'ta konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, dün de 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nde ağırladığı rakibini 4-0'la geçti.

Kadın futbolunda da 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, tarihi rekabette önemli bir haftayı geride bıraktı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yolda yürüyen kadına bıçakla saldırı
Yolda yürüyen kadına bıçakla saldırı
Tartıştığı eltisini bıçaklayan Sıla tutuklandı
Tartıştığı eltisini bıçaklayan Sıla tutuklandı
Bariyere çarpan araç yandı! 2 kişi yaralandı
Bariyere çarpan araç yandı! 2 kişi yaralandı
İş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası
İş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.