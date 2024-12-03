Kadınlar Cumhurbaşkanlığı kupası sahibini buluyor

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın sahibini bulacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

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Son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet ile iki organizasyonun da ikincisi ÇBK Mersin'in karşılaşacağı maçta hakemler Ali Serkan Emlek, Yücel Çilingir ve Orkun Yurttaş görev alacak.

ANKARA'DA 20. FİNAL 29. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, başkent Ankara'da 20. defa oynanacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016 ve 2022'den sonra 2024 yılında da Ankara'da sahibini bulacak.