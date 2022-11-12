Kadınlar, böbrek hasarını erkeklerden daha kolay atlatabilir

Duke Üniversitesi'nde fareler üzerinde yapılan çalışma, kadınların moleküler seviyede avantaja sahip olduğunu, bunun, kadınları böbrek hasarında meydana gelen bir hücre ölümü türünden koruduğunu ortaya koydu.
Çalışmanın yazarı Dr. Tomokazu Souma, "Böbrek hastalıkları her yıl dünyada 850 milyondan fazla insanı etkiliyor. Dolayısıyla kadınların böbreklerinin neden kronik ve akut hasardan daha fazla korunduğunu anlamak önemli." ifadesini kullandı.
Souma, bulgularının, gelecekte her iki cinsiyette böbrek hasarı tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.
Çalışmada, daha önce böbrek hastalıklarında kilit rol oynadığı keşfedilen, demir ve oksidatif strese bağlı ortaya çıkan ferroptoz adlı bir çeşit hücre ölümüne odaklanıldı.
Araştırmacılar fareler üzerinde özel bir tür genetik analiz yöntemi kullandı. Çalışma sırasında dişi olmanın, özel bir yolla ferroptoza karşı çarpıcı bir şekilde koruma sağladığı keşfedildi.
Yine kadınlarda bu özel yolun çok aktif olduğu, erkeklerde ise testosteron hormonunun, bu yolun aktivitesini azalttığı, bunun da ferroptozu kolaylaştırdığı ve böbrek hasarında hücre direncini baltaladığı tespit edildi.
Araştırmanın bulguları, 8 Kasım'da Cell Reports dergisinde yayınlandı.
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