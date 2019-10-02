Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru

02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBF ve Herbalife Nutrition Türkiye arasındaki sponsorluk sözleşmesi için İstanbul'da bir otelde imza töreni düzenlendi. Törene, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ve Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal ve firma yöneticileri katıldı. İmza töreninde konuşan Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa'nın en güçlü kadın liglerinden biri olan Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda Türkiye'nin 9 şehrinin temsil edileceğini söyledi. Basketbolun yaygınlaştırılması hedefi ile Türkiye'nin her yerinde kadın takımlarının artırılması için özel bir mücadele verdiklerini anlatan Türkoğlu, şunları dedi:
"Ligimizde oynanan maçlardan her hafta 3 tanesinin canlı yayınlanmasını sağlayan yayın hakları anlaşmamızın, hem basketbol severler için önemli bir hizmet hem de kulüplerimiz için değerli bir gelir kaynağı olduğu görüşündeyim. Başarılı ve güçlü kadınlarımızın şimdi de güçlü bir sponsoru oluyor. Değerli sponsorumuzun kadın maçlarımızın tribünlerini distribütörleri ile dolduracaklarına, ligimizin iletişimine çok değerli katkılarda bulunacaklarına eminim. Güçlü markaların sponsorluk bedelinden çok daha büyük iletişim katkıları olduğuna ve iyi bir iş birliği sergileyeceğimize inanıyorum. Kendilerine basketbol ailemize hoş geldiniz diyorum."
"KADIN DEMEK AZİM DEMEK, MÜCADELE DEMEK, BAŞARI DEMEK"
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin heyecan dolu yarışına eşlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal ise "Son dönemlerde önemli galibiyetlere imza atan kadın basketbolcularımızın başarılarının yükselerek artacağına inanıyor ve 'Oyuna adını vermeye geliyoruz' mottosuyla lige ismimizi vermekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Kadınların her alanda çok başarılı olduklarını vurgulayan Haksal, firma olarak kadınların gücüne yürekten inandıklarını söyledi. Haksal, şunları kaydetti:
"Kadın demek azim demek, mücadele demek, başarı demek. Biz Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne adımızı verip, 'Oyuna adını vermeye geliyoruz' derken, aslında tüm kadınların verdiği mücadele ve başarılardan aldığımız ilhamı anlatmaya çalışıyoruz. Doğrudan satış sektöründe kadınlara girişimcilik fırsatı sunan bir firmayız. İşini tutkuyla yapan pek çok kadının çok başarılı olduğunu ve hikayesiyle başkalarına ilham verdiğini gördük. Şimdi de kitleleri peşinden sürükleyen, gücünü dünyaya gösteren ve önyargıları kıran kadın basketbolcularımızın vizyonlarıyla gelecek nesillere ilham vermelerine destek olacağız."
Konuşmaların ardından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu için 3 yıllık sözleşmeye imza atıldı.
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