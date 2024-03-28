Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçları başlıyor - Basketbol Haberleri

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçları başlıyor

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final eşleşmelerinde yarın 2 müsabaka oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlarda Play-off heyecanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı yarın başlıyor.

        ÇBK Mersin, yarı final ikinci maçında Beşiktaş BOA'yı ağırlayacak. Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak. İlk maçı 77-67 kazanan Mersin temsilcisi, karşılaşmada galip gelmesi durumunda seriyi 2-0'a getirerek finale yükselen taraf olacak. Beşiktaş BOA'nın kazanması halinde ise seri üçüncü maça uzayacak.

        Diğer eşleşmede ise Fenerbahçe Alagöz Holding yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Takımlar arasındaki ikinci müsabaka ise 2 Nisan Salı günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        Habertürk Anasayfa