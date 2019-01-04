Kadınlar artık saçlarını boyamıyor

04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir zamanlar beyaz saç bilgelik ile ilişkilendirilirdi. Bu yüzden Avrupa'da 18'inci yüzyılda beyaz peruklar takılıyordu.
İlk saç boyaları eski Mısır ve Roma kültürlerinde kullanılmaya başlandı. O zamandan bu yana da boyalar kadın kozmetik sektöründe vazgeçilmezler arasına girdi.
Tabii ki birçok yerde beyaz saç hala görmüş geçirmiş insanların simgesi olarak kabul ediliyor, en azından erkekler için...
Ancak kadınların beyaz saçlı olması pek çok toplum tarafından bakımsızlık olarak görülüyor.
26 yaşındaki Martha Truslow Smith de bu tabuyu yıkmak ve beyaz saçlı kadınların çok güzel olduğunu kanıtlamak için bir Instagram hesabı açtı.
Grombre isimli Instagram hesabında kadınlar, birbirlerine destek olarak genç kalma baskısına karşı beyazlarını kapatmayı reddeden paylaşımlar yapmaya başladı.
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