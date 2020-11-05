Kadınlar "altın bilezik" olarak gördükleri bir meslek sahibi olmak için kursa katılıyor - KIRIKKALE

AA

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, maddi sıkıntı çeken ailelerdeki kadınlar için kurs açtı. Dikiş, nakış ve takı kursuna katılanlar, ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri daha sonra satma imkanı bulacak.Kadınlar bu sayede hem meslek edinmiş olacak hem de ailelerine ekonomik anlamda katkıda bulunacak. Halk Eğitim Merkezinden gelen eğitmen tarafından verilen kursa 3 grup halinde 24 kadın katılıyor.

Türk Kızılay Şube Başkanı Mustafa İşler, AA muhabirine, 26 Ekim'de kadınlara yönelik dikiş, nakış ve takı kursu açtıklarını söyledi.

Genel Merkez tarafından düzenlenen "Şenlendirme Projeleri" kapsamında, Kırıkkale'de dezavantajlı ailelerdeki kadınlara meslek edindirmeyi amaçladıklarını anlatan İşler, şöyle konuştu:

"Kursiyerlerin bütün malzemelerini Türk Kızılay olarak karşılıyoruz. Makinelerimiz de burada hazır durumda. Bu kardeşlerimizin ürettikleri ürünleri daha sonra satmaları konusunda da destek olacağız. Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer'le de konuştuk, bu konuda bize destek oldu. Kursiyerlerimizin ürünlerini daha sonra açılan stantlarda satışa sunacağız."

Kursiyerlerden 40 yaşındaki Sibel Metin de kendilerine öncü oldukları ve böyle bir imkan tanıdıkları için Türk Kızılaya teşekkür etti.Burada ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini belirten Metin, "Kursumuz yeni başladı ama biz bunu sürekli devam ettirmek istiyoruz." dedi.

62 yaşındaki Mendife Özyurt ise "Burada dikiş, nakış ve takı yapıyoruz. İnşallah bunu ilerletip, büyüteceğiz. Ürünlerimiz bittikten sonra satışa sunacağız. Daha yeni başladık. Maddi durumumuz iyi olmadığı için aile bütçemize katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.