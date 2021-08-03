Kadınlar 800 metrede zafer Mu'nun

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde 8 atlet yarıştı.

Mu, 1.55.21'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Gümüş madalyayı 1.55.88'lik zamanıyla Büyük Britanya'dan Keely Hodgkinson kazanırken, bronz madalyayı ABD'li Raevyn Rogers 1.56.81'lik derecesiyle elde etti.