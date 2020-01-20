20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere merkezli uluslararası hayır ve düşünce kuruluşu Oxfam her yıl olduğu gibi bu yıl da Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesi bir rapor yayımladı. Raporda küresel gelir adaletsizliğine ilişkin çarpıcı rakamlar yer aldı.
Rapora göre 2019 itibarıyla dünya genelindeki 2 bin 153 milyarderin toplam serveti 4.6 milyar insanın toplam servetini aşıyor. Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin serveti ise 6.9 milyar insanın toplam servetine denk geliyor.
YOKSULLAR YERDE ZENGİNLER UZAYDA
Oxfam'ın en zengin yüzde 1 dışındakilerin ne kadar fakir olduğunu anlatmak için verdiği örnekler bununla sınırlı kalmadı. Raporda yer alan bilgilere göre eğer dünyadaki herkes servetlerini yüz dolarlık banknotlara çevirip üzerine otursa, dünyanın önemli bir bölümü yerde oturmak zorunda kalıyor. Dünyanın en zenginleri ise uzaya kadar çıkıyor.
Bunun yanında paylaşılan verilere göre eğer Mısır piramitlerinin inşa edildiği dönemden bu yana her gün ortalama 10 bin dolar biriktirseydiniz dünyanın en zengin 5 insanının ortalama servetinin ancak 5'te 1'i kadar servet biriktirebilirdiniz.
Oxfam, küresel gelir adaletsizliğine dikkat çekerken bazı çözüm önerileri de sundu. Yapılan hesaplamaya göre eğer dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminden sadece yüzde 0.5'lik ekstra vergi alınırsa gelecek 10 yılda sağlık ve eğitim alanında ihtiyaç duyulacak 117 milyon kişilik istihdamı yaratacak yatırıma bedel bir miktar toplanabilir.
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMA
Zenginle fakir arasında kapanmayan uçurumun yanında raporda kadınların ekonomiye genelde göz ardı edilen bir katkısına da yer verdi. Buna göre 15 yaş ve üzeri kadınların bedava olarak yaptığı yaşlı ve çocuk bakımının küresel ekonomiye yıllık katkısı 10.8 trilyon dolar. Bu küresel teknoloji sektörünün 3 katı bir rakama tekabül ediyor. Oxfam bu rakamın 'asgari ücret' üzerinden hesaplandığını bu sebeple, bugüne kadar kesin bir değer biçilememiş bakım ve ev işlerinin değerinin aslında çok daha fazla olabileceğini bildirdi.
Raporda küresel ekonomik sistemin zengin ve güçlü erkekler tarafından kurulduğu, bu sebeple de servetten aslan payını erkeklerin aldığı belirtildi. Erkeklerin toplam servetinin kadınlardan yüzde 50 fazla olduğu vurgulandı. Dünyada bakanların sadece yüzde 18'inin milletvekillerinin ise yüzde 24'ünün kadın olması, kadınları karar vermek mekanizmalarında etkisiz kılıyor. Bu da cinsiyetler arası servet ve gelir adaletsizliğinin artmasına katkıda bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!