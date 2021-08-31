"Kadının Zaferi" adlı ahşap boyama sergisi açıldı

Uzun Çarşı Fidan Han'da açılan sergiye sanatseverler ilgi gösterdi.İlk kişisel sergisini açan Mine Kalkan hayallerine boyaların ve fırçaların dansıyla ulaştığını söyledi.Boyamalarında yaklaşık 30 tekniği su bazlı boya kullanarak ahşaba hayat verdiğini anlatan Kalkan, ilk olarak Atatürk portresi ve Afrikalı kadınları çalıştığını belirtti.Kalkan, sergiden elde edilen gelirin bir kısmıyla sosyal sorumluluk projeleri doğrultusunda kız çocuklarına eğitim desteği verdiğini söyledi.

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