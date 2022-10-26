Kadının şüpheli ölümünde kocası tutuklandı!

İstanbul Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi Özdemir Sokak'ta 24 Ekim Pazartesi gecesi ihbar üzerine eve giden acil servis ekibi, 2 çocuk annesi Zeynep Özgelen'in (36) hayatını kaybettiğini belirledi.
'EŞE KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili kadının eşi Muhammet Özgelen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Muhammet Özgelen, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
DUVARLARDA KAN OLMASI DİKKAT ÇEKTİ
Muhammet Özgelen ifadesinde, eşinin rahatsızlandığını ve bu nedenle hayatını kaybettiğini iddia etti. Zeynep Özgelen'in yakınlarının evin içerisinden çektiği fotoğraflarda duvarlarda kan olması dikkat çekti.
"DARP ETTİĞİM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU"
Muhammet Özgelen ifadesinde, 9 yıllık evliliklerinden 2 çocuk sahibi olduklarını belirterek, "Zeynep ile ailevi nedenlerden dolayı tartışmalarımız oldu. Yaklaşık 6-7 yıl önce Zeynep'i darp etmem nedeniyle şikayetçi oldu, boşanma davası açtı.
"BARIŞTIĞIMIZ İÇİN DAVALARI GERİ ÇEKTİ"
Daha sonra barıştık ve davaları geri çekti. Son 6 yıldır Zeynep Erzurum'da yaşıyordu. Aramızdaki sorunlardan değil, benim işim İstanbul'da olduğu için, ben ayrı yaşıyordum. Ancak sık sık ziyaretine giderdim. Bu yılın ağustos ayında Çekmeköy'de ev tuttuk. Bu evde birlikte yaşamaya başladık. Geldikleri tarihten, olayın olduğu tarihe kadar ara ara tartışmalarımız oldu" ifadelerini kullandı.
"KENDİSİNE GELMESİ İÇİN HAFİF BİR TOKAT ATTIM"
Muhammet Özgelen ifadesinin devamında olayı şöyle anlattı: "Yaklaşık 15 gün önceki tartışmamızda Zeynep'e tokat atmıştım. Eşim, ben yanındayken rahatsızlandı. Müdahale ettim ve boğazına kaçan dilini çektim. Kendisine gelmesi için de hafif bir tokat attım, yüzünü yıkadım. Sonrasında da kusturdum. Bu müdahalem neticesinde yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Bu sırada kızımız Beyza diğer odadaydı. Herhalde oda duydu ancak, Zeynep olayı anlatınca yanımıza gelmedi. Ben de kendisine geldiği için ambulansı aramadım.
"EŞİMİ BEN ÖLDÜRMEDİM"
Sonra tekrar rahatsızlanınca, banyoya götürüp su tutup, kalp masajı yaptım. Daha sonra ambulans gelip müdahale etti. Ekipler konuşmalarında eşimin mide kanaması geçirdiğini söylediler. Daha sonra da eşim vefat etti. Eşimle zaman zaman sıkıntı yaşasak da eşimi ben öldürmedim. Kendisini öldürmem için herhangi bir sebep ortada yok" dedi.
"ÇOCUKLAR ANNE ANNE DİYE AĞLADILAR"
Zeynep Özgelen'in komşusu, "Eşi okullar açılmadan 1 hafta önce buraya geldi. 6 ay önce de adam burada tek yaşıyordu. Girip çıktığını dahi bilmiyorduk. Eşi yeni geldi zaten, 1.5 aydır burada kalıyordu. Daha öncesinde Erzurum'dayken tartışma yaşanmış. Bu olaydan 4 gün önce evde de tartışma oldu. Neden olduğunu bilmiyorum. Kadın odadaydı herhalde, çocukları da yaklaşık yarım saat anne anne diye ağladılar. Bağırma seslerini duymuştuk. Benim de diğer komşuların da bu kişiyi gözümüz tutmadı" diye konuştu.
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