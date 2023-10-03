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        Haberler Gündem Güvenlik Kadının pazar arabasından Kalaşnikof çıktı - En son haberler

        Motosikletteki kadının pazar arabasından Kalaşnikof çıktı

        Adana'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheli ile arkasında oturan kadın, takiple yakalandı. Kadının elindeki pazar arabasında Kalaşnikof tüfeği ile dolu şarjör ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:14
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        Kadının pazar arabasından Kalaşnikof çıktı
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        Adana'da, motosikletteki kadının elindeki pazar arabasından Kalaşnikof tüfek çıktı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Emniyet Müdürlüğü'nün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokakta seyir halindeki şüpheli motosikleti durdurmak istedi.

        Polisin "Dur" ihtarına uymayan motosikletli şüpheli kaçtı. Ekipler, takip ettiği motosikletliyi ara sokakta durdurup, sürücü A.P. ile arkasında oturan A.E. isimli kadını gözaltına aldı.

        A.E.'nin elindeki pazar arabasında yapılan aramada Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile silaha takılı ve içinde 30 fişek bulunan şarjör ele geçirildi.

        Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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