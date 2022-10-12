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Kadını dövüp dişlerini kırdı! Polise saldırdı!

İstanbul'da bir kişi, iddiaya göre kız arkadaşını döverek dişlerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran zanlı, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı sakinleştirdi

12.10.2022 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
Kadını dövüp dişlerini kırdı! Polise saldırdı! - Günün öne çıkan haberleri
Kadını dövüp dişlerini kırdı! Polise saldırdı!
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İHA

İstanbul Küçükçekmece'de edinilen bilgilere göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında yaşandı. Burak P. isimli zanlı, dövdüğü kız arkadaşını zorla eve sokmaya çalışırken, mahallelinin tepkisi ile karşılaştı.

POLİS MEMURUNA KAFA ATTI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almaya çalıştı. Ancak polislere direnen zanlı, bir memura yumruk ve kafa attı.

ZANLIYI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Olay yerine takviye polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerine direnen zanlıya, mahalleli de tepki gösterdi. Zanlıyı linç etmeye çalışan mahalleliyi polis ekipleri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı.

POLİSİN KAZA YAPMASINA NEDEN OLDU

Gözaltına alınan zanlı, polis aracında da rahat durmadı. Aracı tekmeleyen zanlı, polisin kaza yapmasına neden oldu.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis aracının park halindeki bir otomobile çarpmasıyla yaşanan kazada yaralanan olmadı. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilen zanlı, polis merkezine götürüldü. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DİŞLERİ KIRILDI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Darp nedeniyle dişleri kırılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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