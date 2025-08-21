Kadını bıçaklayan caniye linç girişimi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bağcılar'da korkunç bir olay yaşandı. Caninin teki işten çıkarılmasına sebep olan eski sevgilisini sokak ortasında bıçakladı. Mahalleli o saldırganı kaçamadan yakaladı ve öldüresiye dövdü.
Giriş: 21.08.2025 - 20:04 Güncelleme: 21.08.2025 - 20:04
