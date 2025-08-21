Habertürk
        Kadını bıçaklayan caniye linç girişimi!

        Kadını bıçaklayan caniye linç girişimi!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bağcılar'da korkunç bir olay yaşandı. Caninin teki işten çıkarılmasına sebep olan eski sevgilisini sokak ortasında bıçakladı. Mahalleli o saldırganı kaçamadan yakaladı ve öldüresiye dövdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 20:04 Güncelleme: 21.08.2025 - 20:04
        Kadını bıçaklayan caniye linç girişimi!
        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Bağcılar'da korkunç bir olay yaşandı.

        Caninin teki işten çıkarılmasına sebep olan eski sevgilisini sokak ortasında bıçakladı.

        Mahalleli o saldırganı kaçamadan yakaladı ve öldüresiye dövdü.

