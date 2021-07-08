Kadına Şiddetin Araştırılması Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, komisyonun görev süresi, Genel Kurul'un 6 Temmuz tarihli 99'uncu birleşiminde 21 Temmuz 2021'den itibaren bir ay süreyle uzatıldı.