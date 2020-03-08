Kadına yönelik şiddete sosyal deneyle dikkati çektiler

08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla tramvayda sosyal deney gerçekleştirildi.
Deneyde, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilüfer Aksu, eşi Seçkin Aksu ve kızları Alara rol aldı.
Nilüfer ve Seçkin Aksu çifti senaryo gereği tramvayda tartışmaya başladı. Seçkin Aksu'nun, şiddet içeren tehditlerde bulunduğu eşi ile yüksek tonda tartıştığını gören bazı vatandaşlar, olayı gerçek sanarak müdahalede bulundu.
Vatandaşların, Seçkin Aksu'yu kollarından tutarak etkisiz hale getirmesinin ardından Nilüfer Aksu, kadına şiddete dikkati çekmek için sosyal deney yaptıklarını söyleyerek kalabalığı sakinleştirdi.
- "Her zaman her platformda kadına şiddete hayır diyoruz"
Nilüfer Aksu, yaptığı açıklamada, çalışmaya destek verdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Ulaşım Park yetkililerine teşekkür etti.
Her zaman her platformda kadına şiddete "hayır" dediklerini belirten Aksu, "Şiddetin, sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlanmaması gerekiyor. Kadın, her zaman kadındır. Kadın, bir annedir her şeyden önce. Kadının yetiştirdiği bir nesil birçok nesile zarar verebiliyor. O yüzden Büyükşehir Belediyesi, 'Mutlu Şehir Kocaeli Mutlu Kadın' projesi adı altında birçok güzel şeye imza atmıştır." diye konuştu.
Kadınların, saat 22.00'den sonra belediye otobüslerinden istedikleri yerde inebilmelerine imkan sağlayan uygulamanın en önemli projelerden biri olduğunu ifade eden Aksu, benzer uygulamaların artırılması halinde kadınların çok daha güvende olacağına inandığını dile getirdi.
Aksu, şiddete sessiz kalmayan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Vatandaşlar da başta kadınlara olmak üzere şiddetin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu, bu bilincin toplumda oluşmasına katkı sağlayan etkinliklerin zaman zaman tekrar edilmesi gerektiğini kaydetti.
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