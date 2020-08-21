Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası hazırlanıyor

AA

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü öncülüğünde 2021-2025 yıllarını kapsayacak "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi" hazırlıkları başladı.

Bu çerçevede taslak strateji belgesini oluşturarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunan Bakanlık, eylem planında şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemleri uygulamaya alacak.

Eylem planı, son şeklinin verilmesinin ardından kamuoyuna açıklanacak.

Bakanlık, 2016-2020 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı kapsamında bugüne kadar yürütülen çalışmalara ilişkin üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgüt temsilcilikleri nezdinde izleme çalışmalarını yürütüyor.

Yeni eylem planı, bu izleme çalışmalarına ilişkin raporlar dikkate alınarak nihai haline kavuşturulacak.

- Elektronik kelepçe uygulamasının taslak yönetmeliği hazır

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının iş birliğinde şu an 15 ilde pilot olarak sürdürülen "elektronik kelepçe" uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin taslak yönetmelik çalışmalarını tamamladı.

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ilgili kurumların görüşüne sunuldu.

Teknik altyapı çalışmaları İçişleri Bakanlığınca sürdürülen elektronik kelepçe uygulamasının, yönetmeliğin yayımlanmasının ardından yaygınlaştırılması planlanıyor.

- Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde uygulamaya aldığı 75 maddelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı da adım adım hayata geçiriliyor.

Plandaki tedbirlerin düzenli izlenmesi, hayata geçirilmesinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetle mücadele uygulamalarınının değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" her ay düzenli toplanıyor.

Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının yerelde de etkin takip edilebilmesi amacıyla 81 ilde vali veya vali yardımcılarının başkanlığında oluşturulan il koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonları da düzenli raporlar hazırlayıp Bakanlığın bilgisine sunuyor.