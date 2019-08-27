Kadına karşı şiddetle mücadele: “O kadar çocuktum ki beni kandırıyordu”

27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
https://www.youtube.com/watch?v=hz65vK1ndxc
Türkiye'de kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden kadınlar anlatıyor. BBC Türkçe'nin "Mücadele: Kadına Karşı Şiddet" video haber dizisi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kadınların yaşadıkları şiddeti ve verdikleri mücadeleyi ele alıyor.
Haber dizisinin üçüncü bölümünde 13 yaşında kendisine tecavüz eden bir adamla evlendirilen bir kadın ile konuştuk.
Haberde, ismini ve görüntüsünü kullanmak istemeyen kadından bahsederken 'Sema' ismini kullanıyoruz.
13 yaşında dini, 17 yaşında resmi nikah ile evlendirilen Sema, adalet arayışını anlatıyor.
TÜİK verilerine göre 2018 yılında 16-17 yaş grubunda 20.779 kız çocuğu evlendi.
Türkiye'de 16 yaşının altındaki çocuklar ailelerinin onayı olsa da evlendirilemiyor.
Çocuk istismarı ile mücadele kuruluşları, daha küçük yaşlarda dini nikah ile evlendirilen çocuk sayısına ulaşılamadığını ve çocuk evliliklerinin tahmin edilenden daha fazla olduğunu belirtiyor.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2019 yılının ilk 6 ayında 214, 2018 yılında 440 kadın öldürüldü. Kadınların yüzde 50'si ateşli silahlarla düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybetti.
Polis Akademisi Yayınları tarafından basılan, polis ve jandarma kayıtlarına geçen kadın cinayetlerini analiz eden "Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri" raporuna göre ise 2018 yılında öldürülen kadın sayısı 281. Rapora göre bu rakam 2017 yılına oranla düşüş gösteriyor.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav'a göre resmi kurumların "kadın cinayeti" olarak tanımlamadığı cinayetlerin kadın örgütleri tarafından kayda geçiriliyor olması nedeniyel resmi verilen kadın örgütlerinin verilerinden daha düşük.
Kadına karşı şiddet yalnızca fiziksel ya da cinsel boyutta değil. Ekonomik ve duygusal şiddet biçimleri de mevcut.
Hacettepe Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2014 yılında yayımlanan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Türkiye'de kadınların yüzde 36'sı fiziksel ve cinsel şiddet biçimlerinden en az birine maruz kaldığını gösteriyor. Kadınların yüzde 43'ü ise yaşamlarının herhangi bir döneminde duygusal şiddet gördüğünü söylüyor.
En az bir kere evlenmiş kadınlar üzerinden yapılan araştırma, kadınların yalnızca yüzde 11'inin maruz kaldığı şiddeti ihbar ettiğini bildiriyor.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, kadına karşı şiddetin önlenmesi için her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini söylüyor.
Ataselim, kadınların 2014 yılından beri yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi ve 2012 tarihinde yasalaşan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulanamadığı için öldürüldüğünün altını çiziyor.
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