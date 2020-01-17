Kadına karşı şiddet: Ünlü kadınların 'hırpalanmış' posterleri İtalya sokaklarında sergileniyor

17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'da bir sanatçı, kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, dünyanın en ünlü kadınlarından bazılarının yüzlerini 'hırpalanmış' şekilde gösteren bir kampanya başlattı.
Milano kent duvarlarına asılan kampanya posterlerinde, ABD'nin eski first lady'si Michelle Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de yer alıyor.
Dijital ortamda hazırlanan posterlerde, kadına karşı şiddetin "ırksal, sınıfsal ve dinsel" bir ayrımı olmadığı mesajı yer alıyor.
Kampanyayı hayata geçiren sanatçı AleXsandro Palombo, ülkesinin kurumlarından anlamlı bir adım beklediğini söyledi.
'Sadece Kadın Olduğum İçin' isimli kampanyada, ABD siyasetinin yükselen isimlerinden Demokrat Partili Alexandria Ocasio-Cortez, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve Fransa'nın first lady'si Brigitte Macron da yer aldı.
Ünlü kadınların yüzlerinin altında, "Ben ev içi şiddet kurbanıyım. Bana daha az para ödeniyor. Sünnet edildim. İstediğim gibi giyinme hakkım bulunmuyor. Evleneceğim insana başkaları karar veriyor. Tecavüze uğradım" ifadeleri yer alıyor.
Kampanya ile ilgili açıklama yapan İtalyan sanatçı, "tüm dünyada bu durumdan etkilenen milyonlarca kadının dramını ortaya koymak" ve kurumları harekete geçirmek istediğini söyledi.
Araştırma kurumu Eures tarafından yayımlanan verilere göre İtalya'da 2018'de 142 kadın cinayeti işlendi.
Bu cinayetlerin 119'u aile bireyleri tarafından işlendi.
Polis verilerine göre de ülkede her 15 dakikada bir kadın şiddete maruz kalıyor.
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