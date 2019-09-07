Kadına karşı şiddet: Güney Afrika'da binlerce kadın parlamentoya yürüdü, olağanüstü hal ilan edilmesini istedi

07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Afrika'da binlerce kadın, ülke tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye çıkan kadına yönelik şiddet olayları için "Vücudum senin suç mahallin değildir" sloganları atarak parlamentoya yürüdü, olağanüstü hâl ilan edilmesi çağrısında bulundu.
Cape Town'da saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah ve mor giysiler içinde yürüyen kadınlar, hükümeti bu suçları önlemede yetersiz kalmakla suçladı ve tecavüzden suçlu bulunanlara ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.
Gösterciler, gerekli yasal düzenlemeleri yapmaması durumunda hükümete karşı Anayasa Mahkemesi'nde dava açacaklarını söyledi.
Parlamento önünde göstericilere hitap eden Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa yasaları değiştirme sözü vererek, meclisin bunları öncelikli olarak ele alacağını, kadına yönelik şiddet olaylarına bakacak özel mahkemeler kurulacağını ve kadın sığınma evleri açacaklarını söyledi.
Kadınların ülke genelinde bugün de eylem yapacakları belirtiliyor.
Güney Afrika'da günde resmi kayıtlara geçen 137 cinsel saldırı olayı yaşanıyor.
Bu hafta, kadınlardan sorumlu bakan Maite Nkoana-Mashabane, geçen ay içinde 30'dan fazla kadının eşleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Geçen ay işlenen bazı cinayetler ülkeyi sarsmıştı. Saadiqa Newman adlı 26 yaşındaki hamile bir kadın sekiz kurşunla öldürülmüştü.
Denusha Witbooi adlı bir kadın kimliği belirsiz kişilerin saldırısında arabasının içinde öldürülürken, bir kum ocağında Meghan Cremer adlı kadının cesedi elleri bağlanmış halde bulunmuştu.
Nathlia Pienaar adlı altı yaşındaki bir kız çocuğu evlerinin önünde ip atlarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş; Lynetter Volschenk adlı kadının parçalanmış cesedi komşusu tarafından bulunmuş; boks şampiyonu Leighandre Jegels, polis memuru olan erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.
Cape Town'da bir süredir kayıp olan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Uyinene Mrwetyana'nın da paketini teslim almak için gittiği postanede tecavüze uğradıktan sonra dövülerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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