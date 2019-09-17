Kadın dizisi de geçen yaz başında sezon finali yapıp bu sezon başında yeni bölümleriyle ekranlara gelecek yapımlar arasında yer alıyor. Kadın'ın yayınlanan yeni sezon fragmanında Bahar'ı hastaneye yetiştirmek için bindikleri arabada kaza yapan Sarp, Hatice ve Arif'e ne olacak sorusu henüz yanıt bulmuş değil. Ancak Bahar'ın sapasağlam ayakta olduğu tanıtımda Hümeyra'nın diziye dahil olduğu görülüyor. Peki Kadın yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

KADIN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisinin yeni sezon bölümlerinin başlayacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak yayıncı kuruluş Kadın dizisini daha önce olduğu gibi yine Salı akşamları izleyici ile buluşturacak. Kadın'ın yeni bölüm tarihi belli olur olmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.

Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak şey ne olacak?

Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı tekrar mı nüksedecek? Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaları üzerine yaşanacak korkunç kazanın sonucu kimi nasıl etkileyecek?