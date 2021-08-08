2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda altın madalyayı ABD kazandı.

ABD, Ariake Arena'da oynanan final karşılaşmasında Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat oyunlarında daha önce 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan ABD, kadın voleybolunda tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın madalya alan Brezilya ise gümüş madalya elde etti.

BRONZ MADALYA SIRBİSTAN'IN

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda bronz madalyayı Sırbistan kazandı.

Sırbistan, Ariake Arena'daki üçüncülük maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Rakibini 25-18, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırbistan bronz madalyanın sahibi oldu.

Rio 2016'da final oynayıp ikinci olan Sırbistan, Tokyo 2020'yi bronz madalya alarak tamamladı.

Güney Kore ise oyunlarda dördüncü oldu.