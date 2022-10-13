Kadın ve kocası evlerinde ölü bulundu!

İHA

Sivas'ta edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yavu köyü sınırları içerisindeki Bahçeli mezrasında meydana geldi.

ANNE VE BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU İHA'da yer alan habere göre S.Ö. (44) ve S.Ö. (46) çiftinin oğulları, mezralarındaki evlerine gittiğinde anne ve babasını kanlar içerisinde buldu.

ÇİFTİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ Durumun jandarma ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler çiftin öldüğünü tespit etti. ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI Çiftin kafalarında birer kurşun izi olduğu görüldü. Yapılar ilk incelemelere göre, S.Ö’nün eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili çok yönlü savcılık incelemesi başlatıldı.