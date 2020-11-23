Kadın üreticiyi e-ticarete taşıyacak

Yerel üreticiden globalde markalaşan girişimci kadına kadar odağında kadın girişimcilerin ve üretimlerinin olduğu Shopstarwomen.com isimli bir e-ticaret sitesi açıldı.
Demet Sabancı Çetindoğan'ın girişimi ile hayata geçen sitenin 8 farklı kategori başlığında hizmet vereceği belirtildi. E-ticaret sitesinde farklı yörelerden doğal gıdalar, özel tarifler, hediye önerileri, yöre hakkında bilgiler ve kadın üreticilerin üretim yerlerinde ziyaret edileceği kültürel seyahatlere yer verileceği bilgisi paylaşıldı.
Özünde kadınların ürünlerini pazarlayarak gelir elde ettikleri bir e-ticaret sitesi olan Shopstarwomen.com’u, Türkiye’nin değerli yörelerine özgü değerlerin paylaşıldığı, kültür transformasyonunun yapıldığı bir dijital platform olarak konumlandırdıklarını söyleyen Demet Sabancı Çetindoğan, "Shopstarwomen.com’un en büyük farkı, kadın üreticilerimizi üretim yerlerinde ziyaret edeceğimiz kültürel seyahatlerin de yer alması olacak. Bu sayede Shopstarwomen.com, Türk kadın üreticilerin ülke genelindeki tüketicilerle buluşmasına, farklı yörelere ait ürünlerin ve özelliklerin tanıtımına ve yabancı ziyaretçilerin Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına yardımcı olacak" dedi.
Tatilsa işbirliği yaptıklarını kaydeden Çetindoğan, “Farklı yörelerden ürünleri gören ve satın almak isteyen kullanıcılar, web sitemizde bu yörelere dair bir keşif yapma olanağı da bulacaklar. Bu aşamada Tatilsa ile yaptığımız iş birliği ile, kullanıcılar eğer isterlerse platformumuz üzerinden gezi planlarını yapabilecekleri ilgili sayfalara yönlendirilecekler. Projemizde, çeşitli illerimizin valilikleri, belediyeler, dernekler gibi kadın girişimcileri destekleyen kurumlardan da bünyelerindeki üreticilerin ürünlerini e-ticaret platformumuzda sunabilmeleri için destek alıyoruz" diye konuştu.
Shopstarwomen.com'un ilk etapta ev&yaşam, aksesuar, ayakkabı & çanta, kozmetik, giyim, çocuk, gıda ve yöresel kategori başlığında hizmet vereceği bildirildi.
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