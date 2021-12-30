Kadın turist vahşice katledildi

İHA

Korkunç cinayet, dün saat 11.30 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5'inci katındaki odaya girdi. Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü. İhbar üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.

Otel odasında bulunan cansız bedenin, Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni'ye (31) ait olduğu tespit edildi. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri otele gelerek çalışma yaptı.

ARKADAŞLARI KRİZ GEÇİRDİ

Mariyam Aloui Ep Guitni'nin ölüm haberini alan arkadaşları da olayın yaşandığı otele geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadınlar, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kadınlardan biri sık sık otelin dışına çıkarak istifra etti.

KAHVE İÇECEĞİNİ SÖYLEYİP, AYRILMIŞ

Öte yandan, Tunus uyruklu Mariyam Aloui Ep Guitni'nin olayın yaşandığı gece, biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Mariyam Aloui Ep Guitni’nin bir arkadaşı ve temizlik görevlisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerince Mariyam Aloui Ep Guitni'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

ODADAN SON AYRILAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Olaya ilişkin başlatılan araştırmada, Mariyam Aloui Ep Guitni, saat 22.19'da olayın yaşandığı otele gelerek 5'inci kattaki odaya girdi. Tunuslu kadının girdiği odanın ise 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek tarafından tutulduğu ortaya çıktı. Yabancı uyruklunun 19.43’te otele geldiği, bir süre sonra otelden çıkıp 19.58’de içinde alkol olan poşetle tekrar otele giriş yaptığı belirlendi.

17 YAŞINDAKİ YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Yabancı uyruklu şüpheli 23.36 sıralarında odadan çıkarak otelden ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ikilinin kaldığı odaya giren başka kimsenin olmadığını tespit etti. Kadının, yabancı uyruklu şahsın odadan ayrılmasının ardından ölü bulunmuş olması, cinayeti bu kişinin işlemiş olabileceği yönündeki ihtimali artırdı.

Ekipler, eşkali ve kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, 17 yaşındaki yabancı uyruklu katil zanlısını yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı, polis merkezine götürüldü.