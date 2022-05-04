Genç kadın tartıştığı arkadaşını bıçakladı

Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgeye göre K.D. (20) isimli kadın, Mahsur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda arkadaşı Aykut Çoban ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.D., Çoban'ı bıçaklayıp kaçtı. Çoban, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Şüpheli kadın ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.