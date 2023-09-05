Kadın sürücü devrilen traktörün altında kaldı

Kadın sürücü evin bahçesine devrilen traktörün altında kaldı
Kastamonu'da, kadın sürücünün kontrolünden çıkan traktör 5 metre yükseklikten evin bahçesine devrildi. Traktörün altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Vakıf Geymene Mahallesi Dereköy Küme Evleri mevkisinde meydana gelen olayda, Canan Aldaç idaresindeki traktör kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten evin bahçesine düştü.
Traktörün altında kalan Canan Aldaç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aldaç'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.