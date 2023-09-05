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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın sürücü devrilen traktörün altında kaldı

        Kadın sürücü evin bahçesine devrilen traktörün altında kaldı

        Kastamonu'da, kadın sürücünün kontrolünden çıkan traktör 5 metre yükseklikten evin bahçesine devrildi. Traktörün altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:30
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        Kadın sürücü devrilen traktörün altında kaldı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Vakıf Geymene Mahallesi Dereköy Küme Evleri mevkisinde meydana gelen olayda, Canan Aldaç idaresindeki traktör kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten evin bahçesine düştü.

        Traktörün altında kalan Canan Aldaç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aldaç'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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