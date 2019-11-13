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Kadın son bölüm! Kadın 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın 71. son bölümü ile ekranlara geldi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın'ın son bölümünde, Ceyda ile Bahar'ın başı yine belaya giriyor. Peki, Kadın 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

13.11.2019 - 00:25 | Güncelleme: Magazin
Kadın

Kadın son bölümü seyircisi ile buluştu. Kadın 71. son bölümünde, DNA testi ile ilgili olayda Ceyda'ya yardım eden Bahar'ın başına büyük bir tehlike daha geliyor. Şirin ise yeni hain planlarına devam ediyor.

KADIN 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölüm fragmanında, Bahar, Arif'e Şirin'den uzak kalması gerektiğini söylüyor.

 

KADIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceyda ile beraber başı belaya giren Bahar polislerin gelmesiyle beraber büyük bir şok içine girmiştir. Bir şekilde polislerin elinden kurtulmayı başarsalar da çok daha büyük bir tehlike onları beklemektedir. Çünkü Cem’in tencerelerinin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bahar ve Ceyda’ya daha yakın olmak için Enver’in terzi dükkanını kullanması ise onları daha da korkutmuştur.

Şirin’in Arif’e olan yakın tavırları Ceyda’yı iyice rahatsız etmeye başlar. Bahar, Arif’e kızmaya hakkı olmadığını düşündüğü için de bu olaya hiç karışmak istemez. Ama içinde garip bir his oluşmuştur. Ceyda ise Şirin’de bir şeyler olduğunun da farkındadır. Arif’ten son zamanlarda adeta nefret eden Şirin’in gerçekten planı nedir?

 

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