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        Haberler Magazin Kadın rolüne girerek usta oyunculuklarını konuşturan 4 ünlü aktör

        Kadın rolüne girerek oyunculuğunu konuşturan ünlü aktörler

        Sinema ve televizyon dünyasında birçok ünlü isim rolleri için farklı görünümlerle karşımıza çıkabiliyor. Senaryo gereği kadın rolünü üstelenen usta aktörler, performansları ile izleyicileri kendilerine hayran bırakmayı başarıyor. İşte, kadın rolüne girerek oyunculuğunu konuşturan ünlü aktörler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 12:46
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        • 1

          PATRİCK SWAYZE

          Patrick Swayze, To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar filmi için kadın karakteri canladırmıştı.

        • 2

          EDDİE REDMAYNE

          Eddie Redmayne, The Danish Girl filminde oldukça başarılı bir kadın karakteri canladırmıştı.

        • 3

          JARED LETO

          Dallas Buyers Club filmi için usta oyuncu Jared Leto trajik bir hikayesi olan kadın karakteri canladırdı.

        • 4

          CİLLİAN MURPHY

          Oppenheimer filmi ile gündeme gelen Cillian Murphy, Plüton'da Kahvaltı filmi için trans bir kadını canladırmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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