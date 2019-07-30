Hollywood kaynaklı haberlere göre Lashana Lynch, 28'inci filmde 'James Bond'u canlandıracak. Kadın oyuncudan 'James Bond' olur mu? 4 filmde 2 milyar 339 milyon 500 bin $ kâr eden bir filmin ana karakterinde yapılacak radikal değişiklikle riske girilir mi?

27 filmle sinemanın en uzun serisi olan 'James Bond'un çekimlerine devam ediliyor.

Adı henüz açıklanmayan yeni film, gösterime 3 Nisan 2020'de girecek.

Daniel Craig, 'James Bond'u 5'inci kez canlandırıyor.

Böylelikle Daniel Craig, 7'şer kez kameranın karşısına geçen Sean Connery ile Roger Moore'dan sonra 'James Bond'u en çok canlandıran oyuncu oldu.

Daniel Craig'e başrollerde Ana de Armas, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes ve Rory Kinnear eşlik ediyor.

Daniel Craig'den sonra 'James Bond'u 28'inci filmde 31 yaşındaki Lashana Lynch'in canlandıracağı yönündeki söylentiler Hollywood'da iyice ayyuka çıktı. İddialara göre çekimleri devam eden 27'nci 'James' Bond'da Lashana Lynch'in canlandırdığı 'Nomi', 28'inci 'James Bond'da '007'ye dönüşecek.

Önce 'James Bond'un 27'nci filmde öleceği sonra da karakterin artık kadın oyuncu tarafından canlandıracağı söylentisi...

Lashana Lynch

'James Bond'u 57 yılda 27 filmde 6 erkek oyuncu canlandırdı.

Artık bir kadın oyuncunun canlandıracağı yönünde söylentiler neden çıkmış olabilir?

Acaba seriye olan ilgi azalmış olabilir mi?

Yeni bir heyecan mı oluşturulmak isteniyor?

Lashana Lynch, 27'nci 'James Bond'a 'Nomi'yi canlandırıyor.

Hayır, 'James Bond'a olan ilgi azalmadı.

Çünkü son 4 filmin toplam kârı 2 milyar 339 milyon 500 bin $.

Belki de kadın - erkek eşitliğinden dem vurularak kadınların da dünyayı kurtarabilecek niteliklere sahip olabileceği gösterilmek istenmektedir.

Grafik Tasarım: Can BAYTAK

Ayrıca 'James Bond'un bir kadın kadın oyuncu tarafından canlandırılması konusunda Ian Fleming'in varislerinin nasıl tepki vereceği de söz konusu.

Ian Fleming, 1952'de 'James Bond'u roman olarak yayımladı.

İrlandalı araştırmacı Prof. Keith Jeffrey'e göre Ian Fleming, 'James Bond'u Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ü takip eden İngiliz ajan Wilfred Albert Dunderdale'den esinlenerek romanlaştırdı. .

Yine Prof. Keith Jeffrey'e göre İngiliz ajan Wilfred Albert Dunderdale, Ian Fleming'in arkadaşı ve öykündüğü kişidir.

Lashana Lynch, 'Kaptan Marvel'de 'Maria Rambeau'yu canlandırdı.

Bunun yanı sıra en büyük sorunlardan biri karakterin adının değişeceği üzerine.

Kahramanın adı artık 'James Bond' olamayacağı için izleyici başka bir film izlediği düşüncesine kapılacak, böylelikle 'James Bond' algısı yerle bir olacak.

2 milyar 339 milyon 500 bin doları son 4 filmde olmak üzere toplam 5 milyar 632 milyon 440 bin dolar kâr eden bir seri böylesine büyük bir riske atılır mı?

Kanımca filmin yapımcıları Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson o riske girmeyecek.