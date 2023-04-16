Kadın öğretmen evinde ölü bulundu

Gümüşhane'de öğretmenlik yapan genç kadın, Erzincan'da ailesinin evinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan G.E. (27), Erzincan'da ailesiyle birlikte yaşadığı dairede iple asılı halde bulundu.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde G.E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yeri ve polis ekipleri dairede incelemede bulundu. Cenaze olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Genç öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.