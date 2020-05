Kadın muhtarların sağlık çalışanları için siperlik mesaisi - İSTANBUL

AA

Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah ile Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Muhtarı Dilek Büyükköstenceli, muhtarlık görevinin yanı sıra siperlik üreterek sağlık çalışanlarına da destek oluyor.Karakülah ile Büyükköstenceli, mahalleli kadınların desteğiyle ürettikleri siperlikleri İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Giresun ve Sivas gibi farklı şehirlerde bulunan hastanelerdeki sağlık çalışanlarına ulaştırıyor.Şu ana kadar yaklaşık 20 bin siperlik üreterek mücadeleye destek olan Karakülah ile Büyükköstenceli'nin hedefi, üretim sayısını 50 binin üzerine çıkarmak.- "Siperliğimizi kendilerine ulaştırmak için hazırız"Cavide Karakülah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretmeye karar verdiklerini söyledi.Ürettikleri yüz koruyucu siperlikleri İstanbul, Giresun, İzmir, Ankara, Bursa, Niğde, Sivas gibi kentlerdeki bazı hastanelerde sağlık çalışanlarına PTT ile ücretsiz gönderdiklerini aktaran Karakülah, şöyle devam etti:"Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin yüz koruyucu siperlik ürettik. Bu siperliklerimizden İzmir, Ankara ve Bursa'ya beşer bin adet gönderdik. Bunun yanı sıra Niğde, Sivas, Giresun ve Tirebolu'ya ise toplam 5 bin yüz koruyucu siperlik gönderdik. Bu siperliklerimizin yapımında öncelikle muhtarlıkta ve evimde mini atölye kurdum. Boş zamanlarımızda üretiyoruz. Aynı zamanda mahallemdeki kadın arkadaşlarımızla dayanışma içinde yüz koruyucu siperliklerimizi üretmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla hedef olarak 50 bin siperlik üretmeyi planlıyoruz."Karakülah, yüz koruyucu siperlik gönderilen hastanelerden kendilerine dönüş yapıldığını ifade ederek, sağlık çalışanı ve başhekimlerin takdir ve teşekkürlerinin motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.Koronavirüs salgını sürecine başından bu yana katkı sunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karakülah, "Bu vesileyle Türkiye'nin her yerinde sağlık çalışanlarımız ve hastanelerimizin talepleri doğrultusunda yüz koruyucu siperliğimizi kendilerine ulaştırmak için Koza Mahalle Muhtarlığı olarak her daim hazırız." dedi.- "Hedefimiz 50 bini aşmak"Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Muhtarı Dilek Büyükköstenceli de koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına nasıl destek olabilecekleri konusunda arkadaşlarıyla düşünürken koruyucu siperlik üretmeye karar verdiklerini aktardı.Ardından üretime başladıklarını anlatan Büyükköstenceli, "Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de çeşitli gruplar oluşturarak Türkiye'nin her yerindeki sağlık çalışanlarına, bizden talep eden çalışanlara yüz koruyucu siperlik göndermeye karar verdik. Bu tamamen gönüllülük esasıyla yaptığımız bir proje." diye konuştu.Büyükköstenceli, boş zamanlarda muhtarlıkta yüz koruyucu siperlik ürettiğini belirterek, şunları söyledi:"Akşamları evimde çocuklarımla birlikte üretiyorum. Bu dönemde mahalle sakinlerinden evde olanların desteğiyle bunu yapıyoruz. Bazen o kadar güzel görüntüler oluşuyor ki bahçelerinde tüm aile, çoluk çocuk oturup yüz koruyucu siperlik üretiyorlar. Aslında herkes için güzel bir uğraş. Hem destek sağlayıp hem de kendilerini eğlendirebilecekleri iyi bir organizasyon oldu. Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin yüz koruyucu siperlik ürettik. Hedefimiz 50 bini aşmak."İstanbul'da talepte bulunan ya da kendilerinin ulaştığı hastanelere yüz koruyucu siperlikleri ulaştırdıklarına dikkati çeken Büyükköstenceli, "Ankara'ya ciddi sayıda yüz koruyucu siperlik dağıtıldı. İzmir, Kayseri, Adana, Giresun-Tirebolu, Samsun ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine yüz koruyucu siperlik gönderdik. En büyük risk altında olan grup sağlık çalışanları olduğu için onlara göndermeyi tercih ettik." ifadelerini kullandı.Siperlik gönderdikleri hastanelerdeki sağlık çalışanlarından güzel dönüşler aldıklarını vurgulayan Büyükköstenceli, mesajların kendilerini mutlu ettiğini belirtti.Büyükköstenceli, "Sağlık çalışanları yanlarında olduğumuzu hissettiklerini bize her defasında belirttiler, teşekkürlerini ilettiler. Yüz koruyucu siperliklerimizi takıp bize fotoğraflar gönderdiler. Biz de bundan çok memnun ve mutluyuz. Onlara yüz koruyucu siperliklerimizi gönderirken içlerine küçük notlar yazıyoruz. Hatta çocuklarımız bazen onlar için resimler yapıyor. Gönderdiğimiz resimleri panolarında sergiliyorlar. Bu dönemde karşılıklı olarak birbirimizi çok mutlu ettik." şeklinde konuştu.