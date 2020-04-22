Kadın muhtarın koronavirüs mesaisi

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Giresun'un Tirebolu ilçesinde doğan 34 yaşındaki Karakülah, yaklaşık 7 yıldır Esenyurt'taki Koza Mahallesi'nde ikamet ediyor. 2014'teki yerel seçimlerde muhtarlığı kazanan Karakülah, 6 yıldır ilk günkü heyecanla çalışıyor.
Evli ve 1 çocuk annesi olan Karakülah, muhtarlık olarak her yıl farklı bir sosyal farkındalık projesi geliştirerek, mahalledeki sorunları çözmeye çalışıyor.
Hayırseverlerin desteğiyle şimdiye kadar muhtarlık olarak yaklaşık 2 bin 500 gıda yardım kolisi hazırlayıp dağıtan Karakülah, aynı zamanda Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Muhtarı Dilek Büyükköstenceli ile yüz koruyucu siperlik üreterek sağlık çalışanlarına destek oluyor.
- "Bu kez yaklaşık 4 bin koli hazırlamayı planlıyoruz"
Cavide Karakülah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlığa başvuran ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere, esnaf, komşu, site sakinlerinin yardımıyla gıda yardım kolilerini muhtarlıkta hazırladıklarını söyledi.
Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 gıda yardım kolisi hazırladıklarını vurgulayan Karakülah, "Erzak kolilerini Esenyurt Kaymakamlığı ve Esenyurt Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte ortaklaşa çalışarak vatandaşlarımıza dağıttık. Ramazan ayına giriyoruz. Şimdi ise 'Yalnız Değilsin Esenyurt 3' sloganıyla yardım kolisi dağıtımının 3. ayağını başlattık. Bu sefer yaklaşık 4 bin koli hazırlamayı planlıyoruz. Bunları da Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece gibi ilçelerde dağıtmayı planlıyoruz. Herkesi sosyal fakındalık projemize davet ediyorum." diye konuştu.
Karakülah, çalışma arkadaşlarıyla günlük 300 ile 400 arasında gıda paketi hazırladıklarını aktararak, daha sonra Esenyurt Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber sahaya inip kolileri mağdur, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini dile getirdi.
- "30 bin yüz koruyucu siperlik üretmeyi planlıyoruz"
Koronavirüsten dolayı ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra iş yerleri geçici süre durdurulan berber, kuaför gibi esnafa da yardım ettiklerini belirten Cavide Karakülah, muhtarlığa ulaşarak talepte bulunanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.
Karakülah, koronavirüsle mücadele kapsamında başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Biz de onlara destek olmak için ne yapabiliriz diye düşünürken yüz koruyucu siperliklerden yapmaya karar verdik. Bunları çeşitli il ve ilçelerdeki devlet hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz. Yüzlerindeki tebessüm bizim için mutluluktur. Bu iyilik hareketimize katılmak isteyenleri davet ediyorum. Şimdiye kadar Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Muhtarı Dilek Büyükköstenceli ile yaklaşık 10 bin yüz koruyucu siperlik yaptık. 30 bin yüz koruyucu siperlik üretmeyi planlıyoruz. Malzeme tedariğinde bize yardımcı olan mahalle halkımıza çok teşekkür ederim."
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