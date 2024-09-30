Muhtarlık bahçesinde kadınların kurdukları stantlara mahallelinin ilgi gösterdiğini anlatan Celep, "Bu 'Hanımeli Pazarı' adını verdiğimiz stantlar hepimiz için bir sosyal etkinlik oldu. Haftada bir gün buluşma yerimiz gibi oldu burası" dedi. Celep, dernek üyesi kadınların elde ettiği gelirin bir kısmını da muhtarlığa bağışladığını belirterek, "Muhtarlıkta yardım kumbaramız var. Kızılcıklı Mahallesi sakinleri olarak komşularım bana güveniyor ve çok destek oluyor. Biriktirdiğimiz paralarla AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yardımda bulunduk. AFAD'a 460 lira, TSKGV'ye ise 55 bin lira bağış yaptık" ifadesini kullandı.