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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kadın Milliler, Ukrayna'ya konuk olacak! - Futbol Haberleri

        Kadın Milliler, Ukrayna'ya konuk olacak!

        2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu rövanş maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, 29 Ekim Salı günü (yarın) Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:08
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        Kadın Milliler, Ukrayna'ya konuk olacak!
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu rövanş maçında 29 Ekim Salı günü (yarın) Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacak.

        Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

        Karşılaşmayı, Portekizli hakem Catarina Campos yönetecek. Campos'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreia Sousa ile Vanessa Gomes yapacak.

        Eşleşmenin İstanbul'da yapılan ilk maçı 1-1 eşitlikle sona ermişti.

        Galip gelecek ekibin üst tura adını yazdıracağı eşleşmede beraberlik halinde ise maç uzatmalara gidecek.

        Tur atlayan ekip, Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.

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