Innovation for Development (I4D) ve Hepsiburada’nın 2020 yılından bu yana kadın kooperatifleri ve kadın girişimcileri desteklemek üzere hayata geçirdiği projelerin dördüncüsü, 'Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi' ismi ile hayata geçti.

Yapılan açıklamaya göre, ABD Büyükelçiliği Hibe Programı’nın katkısıyla başlayan 'Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi', Türkiye’de faaliyet gösteren ve mülteci ortaklığı da bulunan 20 kadın kooperatifi ve girişimcinin dijitalleşerek Hepsiburada platformu üzerinden tüketicilerle buluşmasını hedefliyor.

Kadınların ekonomik güçlenmesinde kadın girişimciliğinin rolüne dikkat çeken proje kapsamında, 20 kadın kooperatifi ve 250 kadın girişimci toplamda 30 saatlik kapsamlı bir eğitim ve 250 saatlik mentorluk desteğinin yanı sıra Hepsiburada kadın girişimci desteklerinden yararlanacak.

Ayrıca, proje için belirlenecek ve aralarında süresiz komisyon indirimi, süresiz ücretsiz kargo hizmeti, 500 adet ürünün ücretsiz fotoğraf çekimi, reklam, tasarım desteği gibi imkanların yer aldığı ek destek paketi de katılımcılara sunulacak.

Proje kapsamındaki rapor çalışmasında kadın dostu satın alma pratikleri incelenecek ve kadın kooperatifleri ve girişimcilerin başta dijitalleşme olmak üzere farklı satış modelleri ve bu kapsamda yaşadıkları zorluklar incelenecek.

'12 MİLYON TL'LİK FAYDA PAKETİ SUNDUK'

Projenin açılış toplantısına katılan ABD İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick, “Tüm işletmeler ve girişimciler zorluklarla karşılaşır, ancak kadın girişimciler benzersiz engellerle karşı karşıyadır. Kadınlara destek sağlamak, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların masaya getirdiği özel bakış açıları, uzmanlık ve becerilerin faydalarının sağlanmasına yardımcı olur” dedi.

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ise, Hepsiburada’nın 2017 yılından bu yana e-ticarette yer almak isteyen kadınları desteklediğine dikkat çekerek, 35 binden fazla girişimci kadının ve 154 kadın kooperatifinin Hepsiburada platformunda yer aldığını belirtti.

Özgün, "Bugüne kadar 31 milyondan fazla kadın girişimci ürünü satışa sunuldu. 2020 yılının başından 2022 yılının Haziran sonuna kadar geçen 2.5 yılda girişimci kadınlar Hepsiburada platformunda toplam 3 milyar liralık satış yaptı. 2022 yılını ilk 6 ayında Hepsiburada’ya katılan satıcılar içinde girişimci kadınların oranı yüzde 50'ye ulaştı. Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi' ile şimdiye kadar proje partnerlerinin de katkılarıyla 1400 girişimci kadın ve 76 kadın kooperatifine 12 milyon liralık bir fayda paketi sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

I4D Direktörü Doğan Çelik de, dijital ekonominin avantajları ve onun yenilikçi uygulamalarını kadınlar, gençler ve mülteciler için yaygınlaştırmanın öncelikleri olduğunu belirterek, yapılan bu iş birliğinin ilham verici kadın girişimcilerin hikayesine ortak olacağını söyledi.

Verilen bilgiye göre, 2022 yılının Ağustos ayında başlayan 'Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi', 2023 Ocak ayı sonunda tamamlanacak ve raporu I4D tarafından paylaşılacak.