Kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmaları sürüyor

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı hedefleri doğrultusunda farklı ihtiyaç gruplarına bir arada hizmet sunan kadın konukevlerinin daha etkin ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'de can güvenliği riski olan mağdur kadınlara yönelik üç kadın konukevi ile Ankara'da, özel ihtiyacı bulunanlara yönelik bir kadın konukevinin ihtisas kuruluşa dönüştürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında geliştirilen 'Kadın Konukevi ve ŞÖNİM Hizmet Standartları Rehberi' ile 'Kadın Konukevleri Öz Değerlendirme Rehberi'nin 81 ildeki tüm kuruluşlarda uygulanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Söz konusu rehberler, hizmet modellerine göre yapılandırılan fiziksel, yönetsel ve mesleki standartları içeriyor.

Kadın Konukevi ve ŞÖNİM Hizmet Standartları ile Kadın Konukevleri Öz Değerlendirme Rehberlerine yönelik eğitimler de gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Uzaktan Eğitim Modülü aracılığıyla oluşturulan sanal sınıflarda toplam 120 oturumda kuruluş idarecisi ve meslek elemanlarının hizmet standartları ve öz değerlendirmeye yönelik bilgilendirilmeleri yapıldı, uygulamada görülen aksaklıklara yönelik eğitimler verildi."