AA

Adana'da kuyumcuyu silahla vurup, altınlarla kaçan kadın kılığındaki 2 soyguncu ile onlara yardım eden 5 kişi yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu Caddesi üzerinde 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Osman Bolhocalıoğlu'na ait kuyumcuya gelen kadın kılığına girmiş iki şüpheli, tabancayla Bolhocalıoğlu'nu yaralamasının ardından vitrin ve tezgahtaki altınları çantaya doldurup, dükkanın kilitli kapısını da kırarak kaçmıştı. Olayda ağır yaralanan Osman Bolhocalıoğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

150'DEN FAZLA KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Soygunla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, inceledikleri 150'den fazla güvenlik kamerası kaydından olay öncesi iki şüphelinin soygun yapılan iş yerini gözetlediğini tespit etti. Şüphelilerin Hakan Ü. (21) ve Ferhat B. (18) olduğunu belirleyen ekipler, iki zanlıyı kısa sürede yakaladı.

ANNE BABASI KOZAN'DA EV KİRALAMIŞ

Zanlıların sorguları doğrultusunda kadın kılığına girerek soygunu gerçekleştirenlerin Samet U. (19) ve Abdullah K. (22) olduğunu, olay sonrası Samet U.'nun annesi Suzan ve babası Halil U. tarafından Kozan ilçesine götürüldüğünü ve burada kendilerine bir ev kiraladıklarını belirledi.

BİR KISMINI BOŞ ARAZİYE GÖMMÜŞLER

Bunun üzerine özel harekat polislerince eve yapılan baskında Samet U. yakalandı. Şüpheli sorgusunda, çaldıkları bileziklerden 3'ünü bozdurduklarını, 30'unu ise kiraladıkları evin bahçesine gömdüklerini ifade etmesi üzerine belirtilen arazide toprağa gömülü 30 bilezik ve 1 altın kolye bulundu. Evde yapılan aramada ise olay günü çalınan 3 bin 170 lira ile iş yeri sahibi Osman Bolhocalıoğlu'nun gasbedilen ruhsatlı tabancası ele geçirildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis, olayla ilgili şüphelilere yardım ettiği öne sürülen Suzan U., Halil U. ve Samet U.'nun yeğeni A.G. (17) ile olay günü şüphelilerin kaçmak için kullandığı taksinin şoförü Harun K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Samet U.'nun ifadesinde, "Yakalanmamak için kadın kılığına girdik. Yüzümüzü gizlemek için de pazardan maske aldık. Ara sokaklara yakın ve kaçmanın kolay olduğu için bu kuyumcuyu seçtik" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet U. ile Hakan Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan Abdullah K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.