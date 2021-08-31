Eski eşe 8 kurşun! Dehşeti taksici anlattı!

Ankara'da dün akşam saat 23.00 sularında Mamak ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Salih Ö. (38), boşandığı eşi Ebru Y. (33) ile sevgilisi Mustafa D.'yi ve kendi kızı olan İkra Ö.'yü bir sitenin bahçesinde tabancayla vurarak yaraladı.
EN SON KENDİSİNİ VURDU
İHA'da yer alan habere göre olayın ardından Salih Ö. saldırıyı gerçekleştirdiği tabanca ile kendisini de başından vurdu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
BOŞANDIĞI EŞE 8 KURŞUN
Vücuduna 8 kurşun isabet eden Ebru Y. ile cinnet getiren eski eş Salih Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlara şahit olan taksici Haydar Yılmaz’da kan donduran anları anlattı.
"YERDE BİR KADIN VE ERKEK YATIYORDU"
Olaya anbean şahit olduğunu aktaran taksi şoförü Haydar Yılmaz, “Akşam saatleriydi, silah sesleri gelmeye başladı. Sonrasında bağırış sesleri geldi kadınların. O an aşağıya doğru indik kalabalığa doğru. Yerde bir kadın ve erkek yatıyordu. Olayı gerçekleştiren eski kocasıymış. Önce eski eşine arkadan sıkıyor. Sonra eşinin yanındaki adama sıkıyor. Bir tane de küçük kız çocuğu vardı.
"KÜÇÜK KIZ OMUZUNDAN VURULMUŞ"
Onun da omzuna bir tane mermi isabet etti. Onu aldılar, götürdüler. Arkadaşlarımız canlı canlı yaşadı. Olaydan önce kadınla erkek bizim duraktan taksi istemişti. Bizim arkadaşımız da binanın önünde bagaja eşyaları yüklerken bu olay meydana geliyor” diye konuştu.
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